رحمة أحمد تسخر من مربوحة بعد مشهد الـ3D في الكبير أوي 7.. والجمهور يتفاعل

سخرت الفنانة رحمة أحمد فرج، من مشهد مربوحة في السينما، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ شاركت جمهورها صورة من الحلقة السادسة لمسلسل الكبير أوي 7، الذي شهد عدد من الأحداث الكوميدية.

ونشرت رحمة أحمد صورة لمربوحة في السينما، وعلقت عليها قائلة: «ده أنتي هتشوفي اللي مشوفتوش في الفيلم»

تفاعل الجمهور مع الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 7

وتفاعل الجمهور مع الصورة، إذ جاءت بعض التعليقات كالتالي: «عجبنى أوي المسلسل من بعد ما نزلتوا القاهرة، ربنا يوفقك أنتي قمر أصلا»، وقال تعليق آخر: «المشهد دا كان جامد، فصلتيني وربنا النهاردة»، وجاء تعليق آخر: «بجد المشهد ده من أحسن المشاهد حتى الآن».

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

يضم مسلسل الكبير أوي 7، نخبة من نجوم الكوميديا، على رأسهم أحمد مكي، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.