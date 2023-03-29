وفاة شخص في الركعة الأخيرة من صلاة التراويح بالمحلة.. حسن الخاتمة

توفى شخص في العقد السادس من العمر، أثناء صلاة تراويح أمس الثلاثاء، الموافق السادس من شهر رمضان المبارك، داخل أحد المساجد بقرية دنوشر التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وسط حالة من الحزن الشديد ممزوجة بالفرحة كونها حسن خاتمه.

مات في الركعة الأخيرة

قال محمد حجازي أحد أفراد الأسرة لـ«الوطن»، أن المتوفى محمود إبراهيم حجازي، مقيم بقرية دنوشر التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، لفظ أنفاسه الأخيرة، في الركعة الأخيرة، أثناء أداء صلاة التراويح داخل المسجد المجاور لمنزله بالقرية، مشيرا إلى أنه لقى ربه ساجدا، وفوجئ به المصلون لم يتحرك ساكنا حتى بعد انتهاء الصلاة، وحاولوا إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وأضاف محمد زعير أحد أهالي القرية، أن المتوفى كان يعمل سائق في المملكة العربية السعودية، لمدة 30 عاما، يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي القرية، وكثيرا ما كان يسأل الله حسن الخاتمه، وكان يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض، ومن المقرر تشييع الجثمان، إلى مثواه الأخير، وأداء صلاة الجنازة عليه، عقب الانتهاء من صلاة الظهر، بمسجد الرفاعي.