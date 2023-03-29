يبحث الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي اليوم، لمتابعة الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان أمیر كرارة في رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي اليوم

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي اليوم التاسعة مساء حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

وبعد عرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، يٌعرض أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي ام سي اليوم

ومسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بجوار الفنان أمير كرارة منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تفاصيل مسلسل سوق الكانتو

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي ام سي اليوم بقي أن تعرف قصة المسلسل حيث تدور أحداثه في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، حيث تدور الأحداث حول أمير كرارة الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.