رابط حجز وحدات سكن مصر 2023.. اعرف التفاصيل الكاملة للتقديم

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن بدء الحجز الإلكتروني لـ 8660 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» غدا الخميس، والتخصيص بأسبقية الحجز «online»، وأعلن الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الحجز الإلكتروني سيبدأ صباح الغد في تمام الساعة 10 صباحاً، لمن سجلوا إلكترونيًا، وسددوا قيمة جدية الحجز الخاصة، بوحدات مشروع سكن مصر 2023 في 11 مدينة جديدة.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة «جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز»، بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، وتم التسجيل إلكترونياً لحجز تلك الوحدات، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز online، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

خطوات حجز 8660 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر 2023

وطرحت وزارة الإسكان في فبراير الماضي 8660 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر»، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، في 11 مدينة جديدة «أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط - العلمين الجديدة»، يبدأ حجزها غدا الخميس.

الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان

ويقوم الحاجز بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بكلمة المرور والرقم القومي، ويضغط على أيقونة «أرغب في التقدم»، ثم أيقونة «احجز الآن»، وبعدها تظهر شاشة - للاطلاع فقط - توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي «المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة»، ويتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

الاشتراطات المالية لحجز وحدات سكن مصر 2023

و يتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 5.0% لصالح مجلس الأمناء»، من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر، ويتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70 % «باقي ثمن الوحدة»، على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح إضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

سداد باقي ثمن الوحدة من خلال برنامج التمويل العقاري

ويمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة، وقيمته 70% من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.