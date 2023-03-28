مصادر بـ«الإسكان»: نفاد وحدات دار مصر بعد 30 دقيقة من طرحها للحجز

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن نفاد جميع الوحدات السكنية التي كانت متاحة للحجز وعددها 512 وحدة سكنية بـ4 مدن جديدة للحجز، خلال أقل من 30 دقيقة فقط.

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّ سبب إقبال المواطنين على طرح وحدات دار مصر، يعود لتميز المشروع بمواقع متميزة، خلاف سعرها المعتدل.

نفاد جميع وحدات دار مصر الطرح الجديد

وحصلت «الوطن» على صورة ضوئية من موقع الحجز التابع لبنك التعمير والإسكان، بعد تسجيل الرقم «صفر» وحدات، في إشارة لانتهاء جميع الوحدات، وحجز للمواطنين لجميع الوحدات المطروحة.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت فتح باب الحجز أمام المواطنين الذين سجلوا إلكترونيا فور طرح الوحدات خلال فبراير الماضي، ولمن سددوا جدية الحجز، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وكانت الوزارة، أعلنت أنّه بداية من الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء، سيبدأ الحجز إلكترونيا لـ512 وحدة سكنية بمشروع «دار مصر» والتخصيص سيكون بأسبقية الحجز online.

وكان الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن أنّه سيبدأ اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 صباحا، الحجز إلكترونيا لـ512 وحدة سكنية، في مشروع دار مصر، لمن قاموا بالتسجيل إلكترونيا، وسددوا جدية الحجز الخاصة بتلك الوحدات، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا.

ويبدأ حجز وحدات مشروع سكن مصر، يوم الخميس 30 مارس من الساعة 10 صباحا، وحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، يبدأ يوم الإثنين 3 أبريل من الساعة 10 صباحا، وحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز، يبدأ يوم الأربعاء 5 أبريل من الساعة 10 صباحا.