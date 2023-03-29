انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-3-2023

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود انخفاض في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-3-2023، بقيم تتراوح بين 3-4 درجات على جميع مدن ومحافظات البلاد، بدءا من السواحل الشمالية وصولا إلى شمال الصعيد، حيث تتروح درجات الحرارة بين 22-25 درجة، في حين تسجل على محافظات جنوب البلاد بين 32-33 درجة خلال ساعات النهار، بسبب استمرار تأثير المنخفض الحار القادم من الصحراء الغربية على جنوب البلاد غدًا الأربعاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت الأرصاد، فس بيان صادر عنها، أنّ الطقس اليوم سيشهد تكاثر للسحب الممطرة، وهي أمطار ستكون بين متوسطة وخفيفة بنسبة 30% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، كما يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

نشاط للرياح

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح على جميع انحاء الجمهورية، وتترواح سرعاتها بين 18-23 كيلومترا في الساعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وجنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الاربعاء 29-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 22 - 15

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 22 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 22 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 14

- السويس 23 - 13

- العريش 21 - 13

- رفح 20 - 13

- رأس سدر 25 - 13

- نخل 23 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 26 - 17

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 22 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 20 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 29 - 16

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 12

- المنيا 26 - 11

- أسيوط 27 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 32 - 15

- الأقصر 33 - 15

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 33 - 14.