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درجات الحرارة غدا الأربعاء 29-3-2023.. القاهرة تسجل 22 درجة

كتب:

انتصار الغيطانى
04:30 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
درجات الحرارة غدا الأربعاء 29-3-2023..القاهرة تسجل 22 درجة

درجات الحرارة غدا الأربعاء 29-3-2023..القاهرة تسجل 22 درجة

تشهد حالة الطقس انخفاضًا يتراوح بين درجتين إلى 3 درجات، في درجات الحرارة غدا الأربعاء 29-3-2023 على السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومدن القناة والقاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى، وصولًا إلى محافظات شمال الصعيد، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى عودة الأجواء الممطرة على السواحل تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة غدا الأربعاء 29-3-2023، بسبب كتل هوائية قادمة من طبقات الجو العليا تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها أمطار متقطعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والغربية، بين متوسطة وخفيفة.

درجات الحرارة غدا

درجات الحرارة غدا الأربعاء 29-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 22 - 15

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 22 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 22 - 14

- بورسعيد 21  - 14

- الإسماعيلية 20 - 14

- السويس 23 - 13

- العريش 21 - 13

- رفح 20 - 13

- رأس سدر 25 - 13

- نخل 23 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 26 - 17

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 22 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 20 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 29 - 16

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 12

- المنيا 26 - 11

- أسيوط 27 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 32 - 15

- الأقصر 33 - 15

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 33 - 14.

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بقلم انتصار الغيطانى