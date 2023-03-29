 موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي على CBC اليوم

تتوالى وتيرة الأحداث السريعة ضمن الحلقة السادسة من مذكرات زوج، الذي يعرض على شبكة cbc منذ بداية رمضان، ما جعل متابعو المسلسل ينتظرون موعد عرض الحلقة السابعة الليلة، لمعرفة كيف ستتصرف «شيرين» بعد اكتشافها أنّ «رؤوف» استقال من عمله، وترك منزل والدته ولا أحد يعلم مكانه، وفي النهاية تلجأ لوالدها.

موعد عرض الحلقة 7 من مذكرات زوج

ويمكن متابعة الحلقة السابعة اليوم من مذكرات زوج، الذى يُعرض يوميًا في رمضان 2023، عبر شبكة قنوات cbc في تمام 8:45 مساء، كما تعاد الحلقة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد للمرة الثالثة الساعة 2:45 ظهرًا اليوم التالي.

تردد قناة cbc

قنوات cbc تبث يوميا حلقات مسلسل مذكرات زوج من على التردد، 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، عبر القمر الصناعي نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، هو مسلسل درامي يعرض في النصف الأول من رمضان 2023، مكون من 15 حلقة، عن رواية الراحل أحمد بهجت، وتولى المعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة نخبة من الفنانين طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ونهى عابدين، وهناء الشوربجي، ومن إخراج تامر نادي.