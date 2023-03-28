مسلسل مذكرات زوج الحلقة السادسة لطارق لطفي.. الدكتور طه يفسر سبب فشل العلاقة الزوجية

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي أحداثا مثيرة، بدءا من اختفاء «رؤوف» من منزله ومحاولة زوجته التوسل بكل الطرق إلى المقربين منه لعودته للمنزل، إذ قررت «فردوس» والدة «رؤوف» زيارة شقيقتها ووالدة «مها» التي تجمعها به برؤوف علاقة حب سابقة، بعد مقاطعة بين الشقيقتين لتعرف سبب العلاقة بين مها ورؤوف وتخبرهم بمشكلة رؤوف وزوجته، وتطلب من «مها» بأن تختفي من الصورة لحين حل المشكلة.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج

من بين أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، يعرض الدكتور طه عياد مشكلة «رؤوف وشيرين» على زوجته ويحللا أسباب مشكلاتهما، حيث يصلا إلى أن «رؤوف» احتفى بحثا عن حريته الشخصية والعودة إلى حياة ما قبل الزواج بينما فقدت «شيرين» السيطرة التي كانت تفرضها على زوجها لذا تحاول البحث عنه.

كما شهدت الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج، مواجهة «شيرين» لخلافات أطفالها الصغار، بينما توجه والدة «رؤوف» مشكلة مع ابنها الأصغر الذي يفكر أيضا في ترك عمله في البنك وفتح مشروع خاص، كما يلتقي «رؤوف» شقيقه الأصغر «سيف» ويخبره بأنه قرر أن يترك المنزل ويختفي من حياة زوجته وأبنائه بعد أن كتشف عدم جدوى تواجدهم معهم، قائلاً: «وجودي مش فارق معاهم».

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

مسلسل مذكرات زوج جرى اقتباسه من رواية أحمد بهجت، وتدور الأحداث حول مشاكل العلاقات الزوجية والخلافات بين الطرفين التي لا تنتهي والروتين الذي يقتل السعادة ويقلل منها، ما يجعلها تحتاج إلى التجديد والتغيير.