مسلسل مذكرات زوج الحلقة السادسة.. «رؤوف» يختفي ونصيحة من والدته لـ «مها»

بدأ قبل قليل مسلسل مذكرات زوج الحلقة السادسة لطارق لطفي، بتوسل «شيرين» زوجه «رؤوف» إلى والدته لحل المشاكل بينهما، حيث تتوجه لمنزل حماتها وتفاجئها بخبر استقالة «رؤوف» من عمله، فتندم الأم على عدم موافقتها على إقامته معها في المنزل عقب خلافاته مع زوجته.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة السادسة

وضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج، تذهب «شيرين» لوالدها لتشتكي له من اختفاء رؤوف وتحمله مسؤولية الدفاع عنه طوال الوقت واستقالته من عمله في ظل التزامات مالية للأسرة، فيقوم الأب بدور الأب والأم معا وينصحها بعدم التقصير في مسؤولياتها.

يلتقي رؤوف مع صديق له ويخبره بأنه يقيم في «أوتيل» بسبب خلافاته مع زوجته، بينما تزور «فردوس» والدة «رؤوف» شقيقتها ووالدة «مها» التي تجمعها به برؤوف علاقة حب سابقة، بعد مقاطعة بين الشقيقتين لتعرف سبب العلاقة بين مها ورؤوف وتخبرهم بمشكلة رؤوف وزوجته، وتطلب من «مها» بأن تختفي من الصورة لحين حل المشكلة في حين تقترح مها حل المشاكل بين والدتها وخالتها.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل ذكرات زوج يوميا في رمضان حتى منتصف الشهر، في تمام الساعة 8:45 مساءً عبر قناة سي بي سي، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، والساعة 2:45 ظهرًا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج على تردد قناة سي بي سي على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.