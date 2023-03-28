مسلسل مذكرات زوج الحلقة السادسة.. «رؤوف» يتعرف على فتاة جديدة خلال عرض مسرحي

خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج، يلتقي «رؤوف» شقيقه الأصغر «سيف» ويخبره بأنه قرر أن يترك المنزل ويختفي من حياة زوجته وأبنائه بعد أن اكتشف عدم جدوى تواجده معهم قائلاً: «وجودي مش فارق معاهم»، لذا يخبره بأنه اتخذ القرار الصحيح بالابتعاد عنهم، وأنه اكتشف أن وجوده معهم سبب اكتئابه.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة السادسة

ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج، يكرس «رؤوف» لدى شقيقه فكرة عدم الرغبة في الزواج بسبب مشاكله لا سيما أن سيف يرغب في الارتباط بفتاة لا تفضل الزواج لكون والدها ووالدتها يواجهان نفس المشاكل، بينما تسمع فتاة من أحد المشاركين في العرض المسرحي الذي يحضره «رؤوف» مشاكله التي رواها لشقيقه فتتعرف عليه وتعرض عليه أن تسمع له وتشاركه في الحل.

أحداث مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، مسلسل درامي قصير، يدور حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذى يعيشه ويقرر تغيير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة، كتب السيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، بطولة كلا من الفنانين طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهناء الشوربجي، ونهى عابدين، ومن إخراج تامر نادي.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج يعرض 3 مرات يوميًا في رمضان 2023، عبر شبكة قنوات cbc في تمام الساعة 8:45 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد للمرة الثالثة غدًا الثلاثاء الساعة 2:45 ظهرًا.

تردد قناة cbc الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يعرض المسلسل 3 مرات يوميًا على شبكة قنوات cbc، عبر القمر نايل سات عبر تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.