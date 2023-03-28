ملخص الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي.. «شيرين» تبحث عن «رؤوف»

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي، فبعد اختفاء «رؤوف» من منزله بسبب الخلافات الزوجية، حاولت «شيرين» زوجته التوسل بكل الطرق إلى المقربين منه لعودته للمنزل، ومن ينهم والدته، حيث تتوجه لمنزل حماتها وتفاجئها بخبر استقالة «رؤوف» من عمله، فتندم الأم على عدم موافقتها على إقامته معها في المنزل عقب خلافاته مع زوجته.

كما تذهب «شيرين» لوالدها لتشتكي له من اختفاء رؤوف وتحمله مسؤولية الدفاع عنه طوال الوقت واستقالته من عمله في ظل التزامات مالية للأسرة، فيقوم الأب بدور الأب والأم معا وينصحها بعدم التقصير في مسؤولياتها مع أبنائها وتجاها أسرتها.

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج

تزور «فردوس» والدة «رؤوف» شقيقتها ووالدة «مها» التي تجمعها به برؤوف علاقة حب سابقة، بعد مقاطعة بين الشقيقتين لتعرف سبب العلاقة بين مها ورؤوف وتخبرهم بمشكلته وزوجته، وتطلب من «مها» بأن تختفي من الصورة لحين حل المشكلة في حين تقترح مها حل المشاكل بين والدتها وخالتها.

من بين أحداث ملخص الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، تستكمل «شيرين» رحلة البحث عن «رؤوف» فتتوجه لخبير اللايف كوشينج الدكتور طه عياد الذي يتابع حالة «رؤوف» كزوج يواجه مشاكل، فينصحها بالذهاب لطبيب نفسي لكونه لا يتمكن من حل مشاكلها، بعد إنكارها للسبب الرئيسي للمشاكل.

في نفس الوقت يعرض مشكلة «رؤوف وشيرين» على زوجته ويحللا أسبابها، حيث يصلا إلى أن «رؤوف» احتفى بحثا عن حريته الشخصية والعودة إلى حياة ما قبل الزواج بينما فقدت «شيرين» السيطرة التي كانت تفرضها على زوجها لذا تحاول البحث عنه.

كما شهدت الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج، مواجهة «شيرين» لخلافات أطفالها الصغار، بينما توجه والدة «رؤوف» مشكلة مع ابنها الأصغر الذي يفكر أيضا في ترك عمله في البنك وفتح مشروع خاص.

وخلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج، يلتقي «رؤوف» شقيقه الأصغر «سيف» ويخبره بأنه قرر أن يتر المنزل ويختفي من حياة زوجته وأبنائه بعد أن كتشف عدم جدوى تواجدهم معهم قائلاً: «وجودي مش فارق معاهم»، لذا يخبره بأنه اتخذ القرار الصحيح بالابتعاد عنهم، وأنه اكتشف أن وجوده معم سبب اكتئابه.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

ومسلسل مذكرات زوج تم اقتباسه من رواية أحمد بهجت، وتدور الأحداث حول مشاكل العلاقات الزوجية والخلافات بين الطرفين التي لا تنتهي والروتين الذي يقتل السعادة ويقلل منها، ما يجعلها تحتاج إلى التجديد والتغيير.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج يوميا حتى 15 رمضان في تمام الساعة 8:45 مساءً عبر قناة سي بي سي، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، والساعة 2:45 ظهرًا.