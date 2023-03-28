مسلسل مذكرات زوج الحلقة السادسة.. الدكتور طه يحاول حل مشاكل «رؤوف ومها»

من بين أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، تحاول «شيرين» البحث عن «رؤوف» بعدما ترك المنزل واختفى أيضا من منزل زوجته، على إثر خلافات زوجية بينهما استعصت عليه في حلها، فتتوجه «مها» لصديقه ثم خبير اللايف كوشينج الدكتور طه عياد الذي يتابع حالة «رؤوف» كزوج يواجه مشاكل، ويحاول إيجاد حل لمشاكلهما.

الدكتور طه يحلل مشاكل رؤوف ومها

عقب حوار بينها «شيرين» والدكتور طه عياد ينصحها بالذهاب لطبيب نفسي لكونه لا يتمكن من حل مشاكلها، في نفس الوقت يعرض مشكلة «رؤوف وشيرين» على زوجته ويحللا أسباب مشاكل، حيث يصلا إلى أن «رؤوف» احتفى بحثا عن حريته الشخصية والعودة إلى حياة ما قبل الزواج بينما فقدت «شيرين» السيطرة التي كانت تفرضها على زوجها لذا تحاول البحث عنه وليس لمجرد حبها له لا سيما وأنها تنكر المشاكل التي يواجهونها معًا وترجع سبب اختفاء رؤوف لظهور «مها» في حياته بعد انفصالها عن زوجها وعودتها من الخارج.

كما شهدت الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج، مواجهة «شيرين» لخلافات أطفالها الصغار، بينما توجه والدة «رؤوف» مشكلة مع ابنها الأصغر الذي يفكر أيضا في ترك عمله في البنك وفتح مشروع خاص.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

ومسلسل مذكرات زوج تم اقتباسه من رواية أحمد بهجت، وتدور الأحداث حول مشاكل العلاقات الزوجية والخلافات بين الطرفين التي لا تنتهي والروتين الذي يقتل السعادة ويقلل منها، ما يجعلها تحتاج إلى التجديد والتغيير.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج يوميا حتى 15 رمضان في تمام الساعة 8:45 مساءً عبر قناة سي بي سي، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، والساعة 2:45 ظهرًا.