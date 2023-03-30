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موعد أذان المغرب في السويس الخميس 30-3-2023 الثامن من رمضان

كتب:

حمدى عبد الله
12:04 ص | الخميس 30 مارس 2023
مساجد السويس

مساجد السويس

 يسعى المواطنون في محافظة السويس، لمعرفة موعد أذان المغرب في السويس الخميس  30-3-2023، بحسب التوقيت المحلى لمدينة السويس وهو موعد الإفطار وإنهاء الصيام، وممارسة النشاط اليومي للعبادات، والأنشطة الدينية الرمضانية بأداء صلاة العشاء وصلاة القيام.  

موعد أذان المغرب في السويس الخميس 30-3-2023

أعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، موعد أذان المغرب في السويس الخميس 30-3-2023م، يحين في تمام الساعة السادسة و7 دقائق، وهو موعد تناول الإفطار بعد صيام اليوم الثامن من شهر رمضان، يعقبه موعد صلاة العشاء ويحين في تمام السابعة و25 دقيقة، وبعد الانتهاء من أداء صلاة العشاء يتم صلاة التراويح بجميع مساجد السويس تتضمن درس بين كل 4 ركعات.

موعد صلاة المغرب وعدد ساعات الصوم

يسعى سكان محافظة السويس، لمعرفة موعد أذان المغرب في السويس الخميس 30-3-2023، بحسب التوقيت المحلى لمحافظة السويس، حيث يفضل المواطنون التواجد في المساجد مبكراً والجلوس لقراءة  القرآن الكريم أو الاستغفار والتسبيح.

وعند رفع أذان المغرب يكون عدد ساعات الصيام لليوم الثامن من شهر رمضان 14 ساعة و13دقائق ،حيث تم بدء الصيام والإمساك عن المفطرات، مع موعد أذان الفجر عند تمام الساعة الرابعة و14 دقيقة.

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بقلم حمدى عبد الله