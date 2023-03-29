الحلقة 7 من مسلسل مذكرات زوج.. «شيرين» تبدأ رحلة البحث عن «رؤوف»

تعرض شبكة قنوات «cbc»، الحلقة 7 من مسلسل مذكرات زوج، الليلة في تمام الساعة 8:45 مساء، كما تعاد في 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد ظهر اليوم الثالث للمرة الثالثة وذلك الساعة 2:45 ظهرًا.

ملحض الحلقة 6 من مذكرات زوج

وفي ظل الأحداث السريعة التي يشهدها مسلسل مذكرات زوج، تبدأ «شيرين»، زوجة رؤوف رحلة البحث عن زوجها لدى جميع المعارف والأقارب والاصدقاء، بعد أن علمت أنه تقدم باستقالته من عمله، وترك منزل والدته، ولا يعلم أي شخص إلى أين ذهب رؤوف.

القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

وحصلت قنوات cbc على البث الحصري لجميع حلقات مسلسل مذكرات زوج، وذلك من خلال تردد 11785، معدل ترميز 27500، عبر القمر الصناعي نايل سات.

أبطال مذكرات زوج

يضم مسلسل مذكرات زوج، عدد كبير من نجوم الدراما والسينما في مصر والعالم العربي، وهو عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، وإخراج تامر نادر وقام بالمعالجة الدرامية والسيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد، هناء الشوربجي.