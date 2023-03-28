تعليمات من «التعليم» بشأن البرامج العلاجية لطلبة منهجية الجدارات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ البرامج العلاجية وزيارات التحقق الخارجي للفصل الدراسي الثاني والانعقاد الثاني بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل للعام الدراسي 2022/2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تنفيذ تقييم الفرصة الثالثة (البرنامج العلاجي) لوحدات الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من السبت الموافق 29 أبريل حتى الخميس الموافق 4 مايو لجميع الصفوف بالمدارس الفنية، في حين أن استلام أرقام جلوس الطلاب بخطة الندب يوم 3 مايو.

تأجيل استلام أرقام جلوس طلاب الدبلوم

وأشارت وزارة التعليم أنه يتم تأجيل استلام أرقام جلوس طلاب الدبلوم بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل إلى يوم الاثنين 8 مايو بدلا من يوم الأربعاء 3 مايو، لاعتماد نتيجة الجدارات وزيارات التحقق الخارجي الثانية (للصفوف الثلاثة) بالمدارس الفنية للمرحلة الأولى في الفترة من السبت 6 مايو حتى الخميس 11 مايو، على أن يتم التحقق من الصف الثالث 6 مايو.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بإرسال بيان بالنتيجة للصف الثالث لجميع البرامج في موعد أقصاه الأحد 7 مايو واستكمال التحقق للصفين الأول والثاني حتى 11 مايو، وإرسال بيان النتيجة في حد أقصى الأحد 14 مايو.

تنفيذ زيارات التحقق الخارجي للمرحلة الثانية

وأضافت وزارة التعليم، يتم تنفيذ زيارات التحقق الخارجي للمرحلة الثانية والثالثة لصفوف النقل من يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو إلى يوم الأحد الموافق 25 يونيو، على أن يتم إرسال بيان بالنتيجة على الواتس يوم 26 يونيو، لحين إرسالها من خلال المديريات في موعد أقصاه يوم الاثنين 3 يوليو، وتنفيذ البرنامج العلاجي للدور الثاني لوحدتين فقط من وحدات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب الصفوف الثلاث الأول والثاني والثالث خلال الفترة من الاثنين 10 يوليو وحتى الاثنين 17 يوليو.

يأتي ذلك بالإضافة لتنفيذ زيارات التحقق الخارجي للدور الثاني (الانعقاد الثاني) لجميع المراحل جميع الصفوف (الصف الأول والثاني والثالث) في الفترة من السبت 22 يوليو حتى الأربعاء 26 يوليو، على أن يتم التحقق من الصف الثالث يوم 22 يوليو، وسرعة إرسال بيان بالنتيجة للصف الثالث لجميع البرامج في موعد أقصاه يوم الأحد 23 يوليو، واستكمال التحقق للصفين الأول والثاني حتى يوم الأربعاء 26 يوليو، وإرسال بيان بالنتيجة لصفوف النقل في موعد أقصاه الخميس 27 يوليو لاعتماد النتيجة لزيارة التحقق الخارجي قبل بداية الدور الثاني.