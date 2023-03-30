موعد أذان الفجر في السويس الخميس 30 -3- 2023 ثامن أيام رمضان

يسعى المسلمون لنوال الثواب في شهر رمضان، بأداء جميع الفروض في مواقيتها، وقد يسأل البعض عن موعد أذان الفجر يوم الخميس 30-3-2023 م، اليوم الثامن من الشهر المبارك وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

موعد أذان الفجر في السويس الخميس 30-3-2023

الهيئة العامة المصرية للمساحة، أعلنت خلال بيان لها موعد أذان الفجر في السويس يوم الخميس 30 -3 -2023 م، والذى يحين في تمام الساعة الرابعة و14 دقيقة، وفق ما حددته إمساكية شهر رمضان المعلنة عند الواحدة و54 دقيقة، والإمساك عند الساعة 3:54 دقيقة.

صلاة التراويح بجميع مساجد السويس

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل الأوقاف في السويس خلال بيان صحفي إن جميع مساجد السويس جاهزة تماماً لتقام بها صلاة التراويح، بالشهر الفضيل، وتواجد أئمة للمساجد على مستوى عال من الأداء، مع التأكيد على تعدد البرامج الدعوية ،بمختلف المساجد لتعم الاستفادة منها

مواقيت الصلاة الخميس 30-3-2023

وأوضح بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن مواقيت الصلاة يوم الخميس، صلاة الفجر عند 4:14 صباحا، موعد الشروق عند 5:42 صباحا، صلاة الظهر،11:55 صباحا، ويحين موعد صلاة العصر عند 3:25 مساءً، والمغرب 6:06 مساءً، والعشاء 7:25 دقيقة.