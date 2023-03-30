«س وج» كل ما تريد معرفته حول طلب تعديل فئة اشتراك صاحب العمل

أجاز قانون التأمينات الاجتماعية، لفئة أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج، تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي، إلى فئة الدخل الأعلى أو فئة الدخل الأقل.

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي، طلب تعديل فئة اشتراك صاحب العمل، كما أوضحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمب لها كالتالي:

ما شروط تعديل فئة اشتراك صاحب العمل إلى الفئة الأعلى؟

- يكون أدى جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل.

- ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.

- لا يتم التعديل إلا بعد دراسة تلك الأسباب.

- ألا يقل عن المتوسط الشهري لدخله السنوب المتخذ أساسا لربط الضريبة عن السنة السابقة.

- يكون التعديل من الشهر التالي لتقديم طلب التعديل.

- ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، ولا يزيد عن الحد الأقصى له.

- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأميني الأخير، إذا كان سبق التأمين عليه.

- ألا يقل عن أكبر أجر أشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.

ما شروط تعديل فئة الاشتراك إلى الأقل؟

تقديم المستند الذي يثبت انخفاض دخله عن العام السابق، وعلى الأخص ما يأتي:

- كتاب من مصلحة الضرائب يفيد عدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة على طلب التخفيض.

- إذا كان عامل بالخارج يقدم صورة عقد العمل، على أن تكون موثقة من القنصلية المصرية بالخارج، التي تفيد بانخفاض أجر العامل.

- يقوم مكتب الهيئة المختص بتعديل فئة دخل الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.