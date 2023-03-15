كيف تتصرف عندما يهددك صاحب العمل بـ«إيصال أمانة»؟

يُجبر العمال في بعض الأعمال الخاصة على التوقيع على إيصال أمانة، حتى يكونوا طوع إرادة صاحب العمل ولا يعترضون على شيء، ونرصد لكم في النقاط التالية كيفية التصرف حال الوقوع في هذا الأمر.

التوقيع على إيصال الأمانة

قال أيمن محفوظ المحامي، إن أصحاب الأعمال يلجأون لإكراه الموظفين للتوقيع على إيصال أمانة حتى يمكنهم التحايل على قانون العمل، ويكون العامل طوعاً له حتي يجبره أن يقدم استقالته في أي وقت عند الاستغناء عنه حتى لا يعطيه حقوقه المالية.

كيف تتصرف حال التهديد من صاحب العمل؟

وحال ترك العمل وقام صاحب العمل بتهديد العامل بالإيصال فيحق له أن يحرر محضر إثبات حالة في القسم التابع له، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وفي حالة اتخاذ خطوات أخرى ومقاضاة العامل، فللأخير الحق في رفع جنحة مباشرة بخيانة الائتمان، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات.