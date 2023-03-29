أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-3- 2023 بالأسواق ومحلات الجزارة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-3203 بالأسواق ومحلات الجزارة، تراجعًا للبعض منها، واستقرارًا في أصنافها الباقية، تزامنًا مع وفرة المعروض منها في الأسواق الحرة والمتاجر ومحلات الجزارة، سابع أيام شهر رمضان المعظم.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-3203 بالأسواق ومحلات الجزارة

وأكّد حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، خلال حديثه لـ«الوطن» أن أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-3203 بالأسواق ومحلات الجزارة، جاءت كالتالي:

- سعر كيلو اللحمة الكندوز، ما بين 245 حتى 255 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي، ما بين 240 حتى 245 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات لكل كيلو مباع.

- سعر كيلو اللحمة الجملي 190 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحمة الضأن ما بين 205 حتى 220 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات لكل كيلو.

- سعر كيلو اللحمة المفرومة بين 180 و200 جنيه.

- استقر سعر كيلو اللحمة كباب الحلة بين 175 و195 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحمة البتلو بين 225 و245 جنيهًا.

- استقر سعر كيلو الكبدة البلدي إذ يبدأ من 250 حتى 260 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 125 حتى 140 جنيهًا.

سبب تراجع أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-3203

وأوضح عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، سبب تراجع أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-3203 بالأسواق ومحلات الجزارة، وجود وفرة في اللحوم البلدية والضأن والبقري، وذلك جراء كثرة المراعي الخضراء من البرسيم الحجازي كعلف للماشية في هذا التوقيت من العام.