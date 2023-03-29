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تفاصيل مصرع شاب عقب خروجه من مطار سوهاج.. «الغربة» حرمته من رؤية ابنته

كتب:

رجب آدم
08:40 ص | الأربعاء 29 مارس 2023
الشاب المتوفى عقب عودته من الغربة

الشاب المتوفى عقب عودته من الغربة

«فرحة العودة انقلبت إلى مأتم».. هذا ما ينطبق على القصة المأساوية للشاب رمضان رفاعي، ابن مركز أبوتشت، والذي كان عائدا من السعودية لقضاء الشهر المبارك مع أسرته، لكن قدر الله كان نافذا، إذ تعرض لحادث سير أثناء العودة على طريق «سوهاج- قنا»، ونُقل إلى المستشفى وتوفى بها متأثرا بإصابته.

الفرحة تحولت إلى مأتم

وتنشر «الوطن» معلومات عن الشاب القناوي المتوفى، وذلك بحسب ابن عمه عصام زيان الرفاعي، ابن قرية «تيجة» بمركز أبوتشت:

- عمره 28 سنة.

- تزوج منذ 3 سنوات.

- لديه طفلان، أحدهما عمره سنتين، والأخرى 7 أشهر، والثانية لم يرها نهائيا.

- سافر السعودية من سنة، وكان يعمل صنايعي سيراميك.

- كان ينوي قضاء شهر رمضان مع أسرته.

- عقب نزوله من مطار سوهاج تعرض لحادث على طريق الصحراوي الغربي.

- نُقل إلى مستشفي قنا العام، وكان فاقدا للوعي تماما، وتوفى.

- دُفن في مقابر العائلة بقرية «تيجة» في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

 

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