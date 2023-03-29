أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في السويس اليوم الأربعاء 29 -3-2023 السابع من رمضان، التي يتسائل عنها المواطنون، خاصة في شهر رمضان، لمعرفة موعد إنهاء الصوم وبدايته، وأداء الصلوات الخمس.

مواقيت الصلاة في السويس الأربعاء 29 - 3 - 2023

مواقيت الصلاة في السويس اليوم الأربعاء 29 -3-2023، السابع من شهر رمضان وموعد أذان كل صلاة، على مدار اليوم، يهتم بمعرفته أهالى السسويس، وجاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

موعد أذان الفجر 4:16 صباحا

الشروق موعده 5:43 صباحا

فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:55 صباحا

وأذان العصر يحين موعده عند 3:25 مساء

أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:07 مساء

وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:26 مساءً

ساعات الصوم في محافظة السويس اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444، والمعنلة من قبل الهيئة العامة المصرية للمساحة، وبحسب موعد أذان الفجر وموعد أذان المغرب، يكون عدد ساعات الصوم، ليوم الأربعاء 29- 3- 2023، 14 ساعة و10 دقائق.