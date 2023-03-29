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مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023

كتب:

عمرو رجب
01:29 ص | الأربعاء 29 مارس 2023
ديوان عام محافظة بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف

يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023، في سابع أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والسحور والإمساك وأذان الفجر.

مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023

تحدد مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سابع أيام شهر رمضان المبارك، حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

الفجر 4:23 صباحا

الشروق 5:49 صباحا

الظهر 12:01 صباحا

العصر 3:31 مساء

المغرب 6:12 مساء

العشاء 7:29 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29-3-2023

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بني سويف في سابع أيام شهر رمضان المبارك، اليوم الأربعاء 29-3-2023في الساعة 4:23 صباحا.

موعد أذان الظھر في بني سويف

تحدد موعد اذان الظھر في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سابع أيام شهر رمضان المبارك، في الساعة 12:01 صباحا

موعد أذان العصر في بني سويف اليوم 

وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023في سابع أيام شهر رمضان المبارك، في 3:31 مساء.

موعد أذان المغرب

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سابع أيام شهر رمضان المبارك 28-3-2023هو 6:12 مساء.

موعد أذان العشاء في بني سويف

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة، أن موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023في سابع أيام شهر رمضان المبارك، هو7:29 مساء.

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بقلم عمرو رجب