مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023
كتب:
عمرو رجب
01:29 ص | الأربعاء 29 مارس 2023
ديوان عام محافظة بني سويف
يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023، في سابع أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والسحور والإمساك وأذان الفجر.
مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023
تحدد مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سابع أيام شهر رمضان المبارك، حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:
الفجر 4:23 صباحا
الشروق 5:49 صباحا
الظهر 12:01 صباحا
العصر 3:31 مساء
المغرب 6:12 مساء
العشاء 7:29 مساء، وبعدها صلاة التراويح.
موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29-3-2023
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بني سويف في سابع أيام شهر رمضان المبارك، اليوم الأربعاء 29-3-2023في الساعة 4:23 صباحا.
موعد أذان الظھر في بني سويف
تحدد موعد اذان الظھر في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سابع أيام شهر رمضان المبارك، في الساعة 12:01 صباحا
موعد أذان العصر في بني سويف اليوم
وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023في سابع أيام شهر رمضان المبارك، في 3:31 مساء.
موعد أذان المغرب
وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سابع أيام شهر رمضان المبارك 28-3-2023هو 6:12 مساء.
موعد أذان العشاء في بني سويف
وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة، أن موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الأربعاء 29-3-2023في سابع أيام شهر رمضان المبارك، هو7:29 مساء.