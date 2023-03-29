إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الحكومي.. هل يوجد أجر مضاعف؟

حدد القانون رقم 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، تفاصيل إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الحكومي، حيث أقر إجازة الأعياد الدينية للمسلمين وعيد الميلاد للأقباط بإجازة رسمية مدفوعة الأجر، بحسب أساسي الراتب الشهري لكل عامل في القطاعات الحكومية.

ضوابط الحصول على إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الحكومي

تفاصيل مهمة ترصدها «الوطن»، في التقرير التالي، بشأن إجازة عيد الأضحى، أبرزها أن مواد قانون الخدمة المدنية 81 وضعت ضوابط الحصول على إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الحكومي، والعاملين الخاضعين للقانون بالجهاز الإداري للدولة، وفصلته اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية الصادرة في مايو 2017 ، بأن تكون إجازة الأعياد الدينية «الفطر والأضحى»، للمسلمين وعيد الميلاد للأقباط بإجازة رسمية مدفوعة الأجر، بحسب أساسي المرتب الشهري لكل عامل في القطاعات الحكومية ، وذلك من خلال صدور قرار من رئيس الحكومة، ينص على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر، وأيضا ينص على عدد أيامها بدايتها ونهايتها.

إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الحكومي.. تعويض بأجر

ووفقا لمواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المفصلة والمفسرة لإجمالي مواد القانون، فإن إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الحكومي، ستكون أربعة أيام بداية من يوم الجمعة 21 أبريل 2023 حتى الأحد 24 أبريل.

جدير بالذكر أن مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، منحت الفرصة للعاملين بالحكومة الذين لا تسمح ظروف طبيعة العمل بهذه المصالح الحصول على الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، تعويضهم بحصولهم على مثلي الاجر عن كل يوم يقضونه في العمل خلال مدة الإجازة، وهذا يعني أن العامل بالقطاع الحكومي يحصل على تعويض قدره أجر 8 أيام من مرتبه الشهري الأساسي، إذا لم يحصل على إجازة عيد الفطر، وتقوم إدارة الموارد البشرية بتخييره ما بين الحصول على عدد أيام إجازة بديلة، أو الحصول على مقابل مادي.