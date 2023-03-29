سعر الكتكوت اليوم الأربعاء 28-3-2023.. «الأبيض» يسجل 11 جنيها

سجل سعر الكتكوت اليوم الأربعاء 29-3-2023، تراجعاً جديداً، وذلك وفقاً لتعاملات البيع والشراء التي أجريت صباح اليوم في الأسواق والمتاجر في محافظات مصر، إذ سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم 11 جنيهاً.

تراجع سعر الكتكوت اليوم الأربعاء 29-3-2023

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، تراجع سعر الكتكوت اليوم الأربعاء 29-3-2023، بسبب زيادة نسب التفريخ من الكتاكيت البلدية والبيضاء، مما أدى إلى وفرة المعروض من الكتاكيت.

سعر الكتكوت اليوم الأربعاء 29-3-2023

وأوضح «يحيى»، أن سعر الكتكوت اليوم الأربعاء 29-3-2023، سجل تراجعا بسبب وجود وفرة كبيرة في المعروض من الكتاكيت والبط المولار والمسكوفي.

وجاءت أسعارها علي النحو التالي:

- سعر الكتكوت الأبيض بين 11 و13 جنيهًا، بتراجع جنيه لكل كتكوت.

- استقر سعر كتكوت بط فرنساوي 18.75 جنيه.

- سعر كتكوت بط مسكوفي 24 جنيهًا، بتراجع جنيه لكل كتكوت.

- سعر كتكوت بط مولار 26 جنيهًا، بتراجع جنيهن لكل كتكوت.

- سعر كتكوت الروزي 8 جنيهاً، بتراجع 75 قرشا.

- سعر الكتكوت الساسو بين 11 و12 جنيهًا، بتراجع جنيه لكل كتكوت.

- استقر سعر الكتكوت البلدي 7 جنيهات.