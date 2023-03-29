«الجارديان»: ألمانيا تفي بوعدها وترسل دبابات «ليوبارد» المتطورة لأوكرانيا

أكد مقال نشرته صحيفة «الجارديان»، البريطانية أن ألمانيا أوفت بوعدها للجانب الأوكراني وأرسلت 18 دبابة متطورة من طراز «ليوبارد»، لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية خلال المواجهات الدامية مع القوات الروسية والتي بدأت منذ أكثر من عام بعد أن شنت موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأضاف المقال، الذي كتبه الصحفي فيليب أولترمان، أن شحنة المساعدات العسكرية والتي تضم 18 دبابة من طراز ليوبارد، إلى جانب معدات عسكرية أخرى، وصلت بالفعل إلى أوكرانيا طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الألمانية، موضحا أن تلك المساعدات تأتي بعد شهور من التردد والمماطلة من جانب برلين لتلبية احتياجات الجانب الأوكراني من الأسلحة المتطورة لكي تتمكن من صد الهجمات الروسية.

دبابات ليوبارد الألمانية وأبرامز الأمريكية

ويوضح المقال أن الجانب الألماني كان قد تعهد في يناير الماضي بتزويد كييف بأحدث أنواع المركبات القتالية لديه في إطار اتفاق تسهم بمقتضاه الدول الأوروبية والولايات المتحدة في توفير أنواع متطورة من الدبابات لأوكرانيا ولاسيما دبابات ليوبارد الألمانية وأبرامز الأمريكية.

ويشير الكاتب أن دول أوروبية أخرى مثل البرتغال والسويد وبولندا تسهم في تعزيز القوات الأوكرانية من خلال توفير المساعدات العسكرية المتطورة حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على كتيبتين من الدبابات المتطورة لمواكبة تطورات الموقف في ساحة القتال مع القوات الروسية.

ويسلط الكاتب الضوء في هذا السياق على تصريحات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس أول أمس الإثنين والتي أعلن خلالها أن برلين قامت بالوفاء بتعهداتها للجانب الأوكراني وأرسلت بالفعل الدبابات المتفق عليها إلى كييف، معربا عن اعتقاده أن تلك الدبابات سوف تسهم في تغيير حقيقي على جبهة القتال.

ويشير الكاتب إلى ما نشرته مجلة «ديرشبيجل»، الألمانية أن شحنة المساعدات شملت أيضا 40 مركبة حربية ومعدات لوجستية أخرى، موضحا في نفس الوقت أن الجانب الأوكراني طالما ناشد الدول الغربية لتزويده بمثل هذه الأسلحة في ظل النقص الحاد في الدبابات التي لديه والتي يعود تاريخ تصنيعها إلى مرحلة الاتحاد السوفيتي.

المساهمات الألمانية ليست الوحيدة التي وصلت بالفعل إلى أوكرانيا

ويضيف الكاتب أن الجانب الأوكراني أعلن كذلك شدة احتياجه لهذا الطراز من الدبابات حتى يتمكن من تعزيز دفاعاته في مواجهة الآلة العسكرية الروسية، موضحا أن دبابات ليوبارد2 تتمتع بعدة مزايا قتالية منها السرعة الكبيرة في ميدان القتال، والتي تصل إلى 42 ميلا في الساعة، بالإضافة إلى استهلاكها المحدود للوقود وكذلك قدرتها الكبيرة على التصويب بدقة فائقة فضلا عن قدرتها العالية على المناورة حتى في الأراضي الوعرة.

ويشير الكاتب في ختام المقال إلى أن المساهمات الألمانية ليست الوحيدة التي وصلت بالفعل إلى أوكرانيا حيث يقول إن تأكيدات وصول الدبابات الألمانية لأوكرانيا تأتي في وقت أعلنت فيه المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إيرينا زولوتار عن وصول دبابات بريطانية من طراز تشالنجر إلى أوكرانيا في إطار المساعدات التي تقدمها الدول الغربية لكييف.