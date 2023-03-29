مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الأربعاء 29-3-2023 يبحث عنها الصائمون في سوهاج، بشكل متواصل، تزامنا مع سابع أيام شهر رمضان الكريم، استعدادا لأداء الفروض الخمسة في مواعيدها.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الأربعاء 29-3-2023، في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الأربعاء 29-3-2023

وجاءت مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الأربعاء 29-3-2023، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، ووفقا لإمساكية شهر رمضان الكريم، كالآتي:

وقت الإمساك يأتي في تمام الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر يرفع في تمام الساعة 4:23 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

موعد أذان الظهر يرفع في تمام الساعة 11:58 ظهرًا.

موعد أذان العصر يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب يرفع في تمام الساعة 6:9 دقيقة صباحًا.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:24 مساءً.

عدد ساعات الصوم اليوم الأربعاء في محافظة سوهاج

وجاء عدد ساعات الصوم في سوهاج اليوم الأربعاء 29-3-2023 لليوم السابع في شهر رمضان الكريم، 13 ساعة 46 دقيقة.

ووجّه وكيل وزارة أوقاف محافظة سوهاج، مسؤولي الإدارات في المراكز، بأنّ شهر رمضان الكريم يحتاج إلى المزيد من الاستمرار في العمل والجهد، في تجهيز المساجد كافة لاستقبال ضيوف الله في المساجد بشهر رمضان الكريم بوجه لائق لاستقبال المواطنين.