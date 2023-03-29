محمد رمضان بعد مشهد طلاق «ثريا» في حضرة العمدة: الشارع هو مقياس النجاح

أبدى الفنان محمد رمضان سعادته بردود أفعال الجمهور حول مسلسله الجديد «جعفر العمدة»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الجاري، ويقدم من خلاله شخصية «جعفر» المتزوج من 4 سيدات، ويدخل بسببهن في مشكلات عدة.

مشهد طلاق ثريا من جعفر العمدة

وتصدر مشهد طلاق «ثريا»، والتي تجسد شخصيتها الفنانة مي كساب من «جعفر» الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، مواقع التواصل، ضمن أحداث الحلقة 6 من مسلسل «جعفر العمدة»، وتعاطف الجمهور مع المشهد.

محمد رمضان يتحدث عن نجاح جعفر العمدة

وقال الفنان محمد رمضان لـ«الوطن»، إن النجاح له مقاييس كثيرة، لكن أهمها هو الشارع، متابعا «أمر جيد أن أشاهد في الشارع دلائل تثبت نجاح الشخصية التي أقدمها، ويأتي بعد ذلك مقياس الأرقام ونسبة المشاهدة».

وأشاد الجمهور بأداء رمضان خلال الحلقة، وكتب أحدهم تعليقا «صعبان عليا ثريا أوي بعد ما اطلقت»، وقال آخر «هي غلطت، إزاي تهين نفسها لأعداء جوزها بالشكل ده»، وتعليق ثالث « ثريا غلطت، وتصرف جعفر كان صح».

أبطال جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة عدد من الأبطال، وهم منة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، وطارق النهري، وأحمد داش، ومي كساب، وإيمان العاصي، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ولمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.