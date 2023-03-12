أسعار الشاي تبدأ من 11 جنيها في الأسواق.. و«الغرف التجارية»: عروض لزيادة المبيعات

يشهد الشاي استقرارًا في الأسعار وإقبالا من المواطنين لشرائه، كما طرحت بعض السلاسل التجارية عروضا مخفّضة الفترة الحالية على السلع الغذائية، ومنها الشاي وهناك توقعات باستقرار أسعار الشاي الفترة المقبلة وفقا لما قاله عضو الشعبة العامة بالغرفة التجارية بالإسكندرية.

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة بالغرفة التجارية لـ«الوطن»، إنّ الشاى متوافر في الأسواق، وتشهد الأسعار استقرارا، حيث يبلغ سعر علبة الشاي 40 جراما 11 جنيها، و100 جرام 25 جنيها، وعلبة الشاي 250 جراما بـ60 جنيها، و25 فتلة بسعر 22.50 جنيه، متوقعا استمرار استقرار الأسعار الفترة المقبلة.

إقبال المواطنين على شراء الشاي

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الأزهر، قال تجار إنّ أنواع الشاي المطروح في الأسواق متعددة، ويختلف السعر وفقا للنوع وحجم العبوة ومكان المتجر، وتقدّم بعض السلاسل التجارية عروضا مخفضة على أنواع معينة من الشاي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الحاج إبراهيم السيد، أحد تجار الجملة، إنّ الإقبال على شراء الشاي مستمر طوال العام، والأسعار تختلف وفقا للنوع والكمية التي يريدها المواطن، وقد يزداد الإقبال على شراء الشاي الفترة الحالية من جانب أصحاب الخير، لإعداد شنط رمضان.

عروض مخفضة على الشاي

وأضاف السيد، أنّ بعض السلاسل التجارية تقدم عروضا مخفضة الفترة الحالية على السلع الغذائية الأساسية منها الشاي، بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، فقد يبلغ سعر الشاي الناعم 250 جراما 53 جنيها بدلا من 65 جنيها، والـ100 فتلة 54 بدلا من 60 جنيها.