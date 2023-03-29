العثور على جثتي شابين أعلى كوبري الحسينات في قنا

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، جهودها لكشف غموض العثور على جثتين لشخصين على كوبري الحسينات في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وبهما أثار طلقات نارية.

العثور على جثتين في أبوتشت

وكان الأهالي الأجهزة الأمنية في أبوتشت صباح اليوم الأربعاء، عثروا على جثتي شابين بهما إصابات طلقات نارية، في ظروف غامضة بقرية الحسينات في مركز أبوتشت.

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثتي شابين أعلى كوبري الحسينات في مركز أبوتشت.

على الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثتي، عيسى.خ، 25 عامًا، وكرم.ع، 22 عامًا، بهما إصابات طلق ناري، في ظروف غامضة أعلى كوبري الحسينات في مركز أبوتشت.

على الفور، جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي بواسطة سيارات إسعاف.