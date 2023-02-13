جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثتين في أسوان

تبذل الجهات الأمنية في محافظة أسوان، جهودا مكثفة، لكشف غموض العثور على جثتين مصابتين بطلقات نارية في إحدى قرى مركز كوم أمبو.

وتلقت مديرية أمن أسوان إخطارا يفيد سماع أهالي قرية «7» بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان دوي طلقات نارية، وفور توجههم لمصدر الطلقات تبين العثور على جثتين مجهولتين مصابتين بطلقات نارية بأنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمشرحة أسوان العمومية.

معاينة الجثتين

وفور تلقي الإخطار الأمني، انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث، ودفع مرفق إسعاف أسوان بسيارتين لنقل الجثمانين، وبالانتقال والمعاينة تبين أن جثة للمدعو حسن علي حسن، 37 عاما، وفقا لأوراقه الثبوتية، ومصاب بـ5 طلقات نارية بمنطقة البطن، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، والجثة الثانية لشخص عشريني مجهول الهوية، غذ لم يكن يحمل أي أوراق ثبوتية، ومصاب بطلق ناري في منطقة الصدر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

نقل الجثتين للمشرحة

وتم وضع الجثتين في المشرحة العمومية بأسوان، تحت تصرف الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.