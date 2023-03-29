ضبط 70 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 69892 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

- 13847 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 404 مخالفات سير دون تراخيص.

- 23 مخالفة موقف عشوائي.

- 2 مخالفة شروط التراخيص.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.