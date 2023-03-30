مواعيد مسلسل علاقة مشروعة على dmc في رمضان 2023.. اعرف الأحداث والتردد

المنافسة خلال الدراما التلفزيونية لعام 2023 من العيار الثقيل، إذ يشارك العديد من النجوم والنجمات بأعمال كثيرة، سواء الدراما الصعيدية التي تتطلب التمكن من اللهجة، أو التي تناقش قضايا مهمة، وتحاول التطرق إليها من وحي المجتمع، وينافس الفنان ياسر جلال ضمن السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل استحوذ على اهتمام الجمهور ويبحث المشاهد عن مواعيد مسلسل علاقة مشروعة على dmc في رمضان 2023 بطولة ياسر جلال، ومن المقرر عرض الحلقة الثامنة منه اليوم، بعد الإشادات التي نالها العمل الدرامي الذي يُعرض على شاشتي «الحياة» و«DMC»، في خلال عرض الـ7 حلقات السابقة.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

كعادة الفنان ياسر جلال، يجسد الشخصيات والأعمال التي تستحوذ على اهتمام الجمهور بقوة وتتصدر محركات البحث، وهو ما يحدث عام 2023 من خلال مسلسل علاقة مشروعة، مع الفنانة مي عمر وداليا مصطفى.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

العمل الدرامي يعرض على قناتي مختلفتين في شهر رمضان، أما تردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، سنعرضها على النحو التالي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

كما يعرض مسلسل علاقة مشروعة أيضًا على قناة الحياة، وتُقدم «الوطن»، تردد قناة الحياة:

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

ومن المقرر عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثامنة على قناة الحياة في تمام الساعة 9 ونصف، بينما على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة حول العلاقات الأسرية والاجتماعية والرومانسية، إذ يجمع الفنان ياسر جلال بعلاقة عاطفية مع الفنانة مي عمر، التي يتزوجها سرا في المسلسل.