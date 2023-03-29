حالة الطقس غدا الخميس 30-3-2023.. غائم وممطر ورياح نشطة

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس غدًا الخميس 30-3-2023 سيكون مائلًا للدفء على مدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ووسط سيناء، والقاهرة الكبرى، وحار على جنوب الصعيد، مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشرقية والغربية.

حالة الطقس غدا الخميس

وأوضحت الأرصاد، في بيان صادر عنها، أنّ حالة الطقس غدا الخميس 30-3-2023 سيكون طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، ومائل للحرارة علي جنوب الصعيد، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدًا الخميس

القاهرة 21 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 21 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 20 - 14

- المنصورة 21 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 19 - 14

- السويس 21 - 13

- العريش 20 - 13

- رفح 19 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 21 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 22 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 24 - 15

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 12

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 15

- سفاجا 23 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 21 - 12

- بني سويف 21 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 12

- سوهاج 23 - 13

- قنا 27 - 15

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 28 - 16

- الوادي الجديد 25 - 12

- أبو سمبل 27 - 14