جامعة كفر الشيخ تنظم المسابقة الكشفية الفنيه لعشائر الجوالة

تنظم إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة كفر الشيخ، المسابقة الكشفية الفنيه لعشائر الجوالة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشراف الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، ومنسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة.

تنمية المهارات الكشفية

وتتباري عشائر الجوالة بالجامعه وفقا لبنود اللائحة المنظمة للمسابقه بهدف تنمية المهارات الكشفية والإرشادية للجوالين والجوالات وتنمية روح التعاون التنافسي بين العشائر، من خلال تنفيذ الفعاليات المختلفة علي مدار أسبوع كامل خلال الفترة من 26 مارس الجاري حتى 4 أبريل القادم، وبإشراف هيئة التحكيم، على أن يتم التحكيم النهائي للمسابقة الاثنين القادم بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب، ضمن مشروعات مركز التدريب الكشفي والإرشادي.

دعم الأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية أعمال الطلاب والطالبات الفنية من أشغال ولوحات فنية، موضحاً حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة لدورها المهم في تكوين شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم لاكتساب خبرات وثقافات متنوعة مشيرا إلى أهمية دور النشاط الكشفي والجوالة لتعزيز روح الانتماء الوطني والانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق الواحد ونشر روح التنافس الشريف بين المشاركين في إطار المبادئ الكشفية والتي تهدف الى تنمية المجتمع والخدمة العامة والمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بمتابعة وتنفيذ الدكتور صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة كفر الشيخ، ومسؤولي النشاط حازم عياد، وأحمد عبد الله، وأمل عبد الرحمن، ومسؤولي رعاية الشباب بكليات الجامعة.