ساعات قليلة تفصل أهالي محافظة دمياط عن موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الأربعاء 29 -3-2023، سابع أيام شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر الصائمون موعد أذان المغرب لارتباط موعد الإفطار بعدة طقوس روحانية، منها صلاة التراويح وكثرة الطاعات وقراءة القرآن الكريم.

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الأربعاء 29 -3-2023

ويحدد موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الأربعاء 29 -3-2023، سابع أيام شهر رمضان المبارك من خلال الإمساكية الصادرة عن هيئة المساحة المصرية قبل قدوم شهر رمضان، وتضم كل محافظات مصر والمدن التابعة لها.

موعد أذان المغرب في دمياط

وبناء على مواقيت الصلاة في إمساكية شهر رمضان المبارك لمحافظة دمياط لهذا العام، فإنّ موعد رفع أذان المغرب في دمياط اليوم الأربعاء 29 -3-2023 يحين الساعة 6:04 مساء، كما تضم إمساكية رمضان 2023 بجانب موعد أذان المغرب اليوم، مواقيت الصلاة كاملة فضلا عن مواعيد السحور والإمساك والشروق.