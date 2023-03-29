رقم رسالة التموين لتنشيط البطاقة.. إلزامي لصرف السلع وفارق نقاط الخبز

رقم رسالة التموين، يخدم أصحاب البطاقات ممن فقدوا الرقم السري الخاص بالبطاقة، والذي يعد شرط أساسي لصرف السلع والخبز، إذ لا تتمكن ماكينة صرف السلع من قراءة بيانات البطاقة وتحديد حصتها إلا من خلال إدخال الرقم السري.

رقم رسالة التموين

ويعتبر رقم رسالة التموين خطوة إلزامية تتم عبر الهاتف من أجل استعادة الرقم السري لبطاقة التموين، إذ يتم من خلال الحصول على الرقم تنشيط البطاقة والتمكن من صرف حصة الخبز والسلع المخصصة للأسرة.

استعادة الرقم السري لبطاقة التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات بسيطة يتم من خلالها استلام الرقم السري للبطاقة، تتمثل في التالي:

- إرسال صاحب بطاقة التموين أو أحد أفراد الأسرة رسالة نصية مدونا بها رقم 1 إلى رقم 9136.

- يتمثل الشرط الإلزامي في كتابة الرقم 1 باللغة الإنجليزية.

- يعقب هذه الخطوات إرسال شركة سمارت المسؤولة عن الكروت الذكية على نفس رقم الهاتف رسالة نصية مدونا بها الرقم السري لبطاقة التموين الذي تحتاجه الأسرة عند صرف السلع وفارق نقاط الخبز.

مصر الرقمية للتموين

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إلكترونية لتفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

- اختيار خدمات التموين، تفعيل بطاقة التموين، ثم ابدأ الخدمة.

- ستظهر بيانات بطاقة التموين الخاصة بالمواطن.

- الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم التالي.

- سيتمّ الرد برسالة تحتوي على كود للبطاقة.