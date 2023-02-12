لو نسيت الرقم السري لبطاقة التموين.. خطوة واحدة لاسترجاعه

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة طرق لأصحاب البطاقات التموينية، حال فقدان الرقم السري لبطاقة التموين، خاصة أن فقدان الرقم يؤدي إلى عدم التمكن من صرف الخبز البلدي اليومي، أو صرف السلع التموينية، لضرورة كتابة الرقم السري مع ضرب البطاقة في ماكينة الصرف، سواء في المخبز أو لدى البقال التمويني.

معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

وتتيح وزارة التموين، رقما ساخنا تتلقى عليه طلبات أصحاب البطاقات التموينية لمعرفة واستلام الرقم السري لبطاقة التموين، إذ يتمكن صاحب بطاقة التموين في خطوة واحدة تتمثل في إرسال رسالة نصية على الرقم المختصر91237، ثم يتسلم في رسالة أخرى الرقم السري للبطاقة.

وتلزم وزارة التموين صاحب البطاقة التموينية، إرسال الرسالة على الرقم المختصر من رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات المحمول، على أن يكون هو رب الأسرة الصادر باسمه كارت بطاقة التموين لإتمام عملية نجاح إرسال الرقم السري في رسالة على هاتفه المحمول.

منظومة دعم التموين والخبز

وتضم منظومة الدعم التمويني 23 مليون بطاقة تموينية مدرجا عليها 72 مليون مواطن يصرفون الخبز البلدي المدعم يوميا بواقع 5 أرغفة يوميا للفرد، ومن بينهم 64 مليون مواطن مستحقون لحصة السلع التموينية المدعمة بقيمة 50 جنيها حصة الفرد الشهرية من السلع على البطاقة.