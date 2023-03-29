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موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الأربعاء 29 -3-2023

كتب:

شيماء دراز
01:59 م | الأربعاء 29 مارس 2023
موعد أذان المغرب في أسوان

موعد أذان المغرب في أسوان

يرغب أهالي محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، في معرفة موعد أذان المغرب في أسوان الیوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يُرفع في تمام الساعة 6:5 دقيقة مساء، وفقا للهيئة العامة  للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الأربعاء 29 -3-2023

موعد أذان المغرب  في أسوان اليوم الأربعاء 29-3-2023، يُحدد وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة أسوان والمدن والقرى  التابعة لها، من بينها مراكز دراو إدفوا وأبوسمبل وكوم أمبوا ومصر النوبة.

وتضم إمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة أسوان المعلنة عن هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة، في سابع  أيام شهر رمضان المبارك، وهي كما يلي:

موعد رفع أذان الفجر: 4:30 صباحًا.

موعد الشروق: 5:25 صباحًا.

موعد رفع أذان الظهر: 12:00 مساءً.

موعد رفع أذان العصر: 3:24 مساءً.

موعد رفع أذان المغرب اليوم : 6:5 مساءً.

 

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