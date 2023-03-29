لو عندك شهادة 18% في «الأهلي ومصر».. تقدر تسحب كام يومياً من الـ ATM؟

بدأ بنكا الأهلي المصري ومصر، من خلال موظفي فروعهما المنتشرة في ربوع محافظات الجمهورية، توجيه العملاء من أصحاب شهادة الـ 18% الراغبين في سحب قيمة الشهادة أو معاودة ربط شهادة أخرى، بالتعامل عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة.

ويواصل البنكان، إيداع مستحقات العملاء من أصحاب شهادة الـ18% تباعاً بدءاً من 22 مارس الجاري وحتى نهاية مايو المقبل، بعد مرور عام كامل على طرح الشهادة في البنكين الحكوميين.

الحد الأقصى يقدر بـ 20 ألف جنيه

ويوجه موظفو البنكين في مختلف الفروع، العملاء من أصحاب الشهادات حتى 20 ألف جنيه لسحب المبلغ أو معاودة شراء شهادة أخرى عبر ماكينات الصراف الآلي خارج الفروع المنتشرة بجميع المحافظات، بهدف تخفيف الزحام بعد خفض ساعات العمل إلى النصف في القطاع المصرفي خلال شهر رمضان.

ويتيح البنكان، للعملاء إمكانية سحب رؤوس الأموال الخاصة بالشهادة البلاتينية 18% أو شهادة طلعت حرب الجديدة ذات نفس العائد، وإمكانية صرف المبلغ من خلال البطاقات البنكية من ماكينات الصراف الآلي.

ووفق الإعلانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي، فبالإمكان السحب اليومي من الـ ATM بـ 20 ألف جنيه يوميا، وحال امتلاك العميل لشهادة ذات قيمة أكبر يمكن سحبها على أيام متتالية، أو شراء شهادة أخرى أيضاً من خلال الـ ATM.

ويطرح كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عدة أنواع من الشهادات بعائد تنافسي يصل 17.25%، وفي دوريات صرف متعددة تناسب احتياجات كل عميل.