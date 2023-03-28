إقبال على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة الـ18%.. اعرف التفاصيل

واصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، صرف رؤوس أموال شهادة الـ18% المعروفه داخل البنك الأهلي باسم الشهادة «البلاتينية» وداخل بنك مصر شهادة طلعت حرب الجديدة، وسيستمران حتى نهاية مايو المقبل.

إقبال على بنك مصر والبنك الأهلي

وشهدت فروع البنكين زحاما مع خفض ساعات العمل خلال شهر رمضان بقرار من البنك المركزي المصري، وسط إقبال من عملاء البنكين على استرداد رؤوس أموال الشهادة.

خدمات البنكين

ويقدم البنك الأهلي المصري وبنك مصر خدمة صرف مبلغ الشهادة من خلال ماكينات الصراف والطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنكين إضافة إلى إتاحة فرصة استغلال قيمة الشهادة في شراء شهادة أو وديعة أو حساب توفير.

ويطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ثلاثية طويلة الأجل وودائع قصيرة الأجل حيث يصل سعر الفائدة الخاص بالشهادات طويلة الأجل 17.25% ويصل عائد الودائع قصيرة الأجل إلى 9.5%.

كان البنكان طرحا يوم 21 مارس 2022 بطرح شهادة الـ18% والتي تستمر لمدة عام وحصول المواطنين البالغيين و القصر سواء مصريين أو أجانب على العائد الشهري.