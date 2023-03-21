إيداع شهادة الـ18% في حسابات عملاء بنكي «الأهلي ومصر» اعتبارا من غد

يودع بنكا الأهلي ومصر، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، في حسابات حملة شهادة الـ18% القيمة الخاصة بالشهادة، بعد مرور عام على الشراء، في وقتٍ يتاح فيه الحصول على أصل المبلغ أو معاودة ربطه بشهادة أخرى داخل البنكين، عبر وسائل إلكترونية منها التطبيقات البنكية، تُغني عن زيارة أي من فروعهما بالمحافظات.

بدء الاستحقاق لمدة شهرين

ويبدأ يوم غدٍ الأربعاء، استحقاق شهادة الـ18% المعروفة باسم «البلاتينية» في البنك الأهلي المصري، و«طلعت حرب الجديدة» في بنك مصر، ولمدة تتجاوز شهرين، حيث استمر الطرح في الفترة من 21 مارس 2022 وحتى نهاية مايو من العام الماضي، وهي الفترة ذاتها التي من المقرر أن يُصرف فيها أصل قيمة الشهادة للمكتتبين.

حالة واحدة لمعاودة ربط الشهادة

ويعتزم البنكين الحكوميين، معاودة ربط قيمة شهادة الـ18% بشكل مباشر في حالة التحفظ على أًصل الشهادة، للمقترضين بضمانها، على أن تجدد لهم على الشهادة ذات العائد الشهري 16% لمدة 3 سنوات.

بدائل ذات عائد تنافسي في البنكين

ولدى بنكي الأهلي المصري ومصر، العديد من البدائل الادخارية ذات العائد التنافسي، وبدوريات صرف تناسب كل عميل، ومنها شهادة الـ16% بدورية صرف العائد شهرياً، وشهادة الـ16.25% بدورية صرف كل 3 شهور للعائد، وشهادة الـ16.50% لمن يصرف العائد كل 6 شهور، و17.25% لدورية صرف العائد كل عام.