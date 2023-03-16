تفاصيل استحقاق شهادة الـ18% من بنكي الأهلي ومصر.. يبدأ الأربعاء

يبدأ استحقاق شهادة الـ18% من بنكي الأهلي المصري ومصر، الأسبوع المقبل، من يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، والذي يماثل اليوم التالي لشراء الشهادتين المطروحتين قبل عام.

شهادة الـ18% لعام واحد

كان بنكا الأهلي المصري ومصر، طرحا يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022، شهادة ذات عائد 18% لمدة عام واحد، وبدورية صرف شهرية، وحملت اسم «البلاتينية» في البنك الأهلي، فيما سُميت باسم «طلعت حرب الجديدة» في بنك مصر.

التجديد التلقائي في حالة واحدة

وقبل أيام، أصدر البنك الأهلي، تنويهاً عبر موقعه الإلكتروني، تضمن الإشارة إلى الشهادة البلاتينية ذات العائد 18%، وذكر أن رأس مال الشهادة سيضاف مباشرة في تاريخ الاستحقاق لحساب العملاء، ما لم تكن الشهادة متحفظ عليها، وفي الحالة الأخيرة، سيتم تجديدها مباشرةً في تاريخ الاستحقاق بالشهادة البلاتينية المماثلة ذات العائد الشهري ومدتها 3 سنوات.

كيف تعرف تاريخ الاستحقاق لشهادتك؟

استمرت عملية طرح شهادة الـ18% من قبل البنكين قبل عام أكثر من شهرين، وأعلنا وقف بيع الشهادة مع تحقيق الحصيلة المستهدفة، وعليه سيكون موعد استحقاق الشهادة في اليوم التالي بعد عام من تاريخ الشراء.

سبق أن طرح بنكا الأهلي ومصر، في يناير الماضي، شهادتي الـ22.5% والـ25% لمدة عام واحد، بعائد شهري للأولى وسنوي للثانية، قبل أن ينضم لهما بنك القاهرة بشهادتين مماثلتين.