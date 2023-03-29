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«محلية النواب» توافق على بدء العمل بالتوقيت الصيفي من أبريل

كتب:

محمد يوسف
02:33 م | الأربعاء 29 مارس 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

وافقت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي بداية من أبريل المقبل، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون للعرض على المجلس خلال الجلسات المقبلة.

وجاء نص المادة الأولى بمشروع القانون، أنّه «اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة».

ونصت المادة الثانية على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

وأكدت الحكومة في وقت سابق، أنّ مشروع القانون يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وأنّ عودة التوقيت الصيفي لسعي الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، فضلا عن أنّ الدراسات التي تم عملها على مدار الفترة الماضية، أثبتت أنّ تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك.

وأضافت أنّ هذه النسبة ستوفر طاقة كبيرة في ظل ظرف عالمي يمر به العالم، وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية.

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