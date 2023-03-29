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قناة الناس تذيع تلاوة خاشعة للقارئ وليد كامل الفقي من أمريكا الجنوبية

كتب:

يارا أشرف
02:56 م | الأربعاء 29 مارس 2023
الشيخ الدكتور وليد كامل الفقي من برنيكا كلومبيا في أمريكا الجنوبية

الشيخ الدكتور وليد كامل الفقي من برنيكا كلومبيا في أمريكا الجنوبية

عرض برنامج «سفراء دولة التلاوة» عبر قناة «الناس»، لقطات لتلاوة عطرة بصوت الشيخ الدكتور وليد كامل الفقي من برنيكا كولومبيا في أمريكا الجنوبية.

وتنقل قناة الناس، شعائر الصلاوات، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، من مساجد دول البرازيل، واشنطن بأمريكا، وفرنسا، وغيرها تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

وتعرض القناة شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية طوال شهر رمضان المبارك.

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بقلم يارا أشرف