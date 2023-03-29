مسلسل عملة نادرة الحلقة 7.. صراع بين عائلتي أبو عصايا وعبدالجبار

ارتباك شديد سيطر على نهاية الحلقة 6 من مسلسل عملة نادرة، لذا ينتظر الجمهور عرض أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 7، حيث تنافس نيللي كريم خلال السباق الرمضاني بمسلسل عملة نادرة، والذي يتحدث عن فكرة ورث المرأة في الصعيد.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 7

ويُتوقع خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 7، وقوع مشادات كبيرة بين عائلتي أبو عصايا وعبدالجبار، حيث انتهت أحداث الحلقة 6 عندما واجها بعضهما البعض في مشهد مربك ومخيف ينذر بعواقب خطيرة.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 7 بطولة نيللي كريم

من المقرر أن تعلم نادرة بما حدث في النجع، وتخرج لمواجهة الأمر، خاصة أنّها طوال الوقت تدافع عن الحق، خاصة بعد رحيل زوجها قررت ألا تتنازل عن شيء وتواجه عائلتها وتقف أمامها من أجل الحفاظ على الروث بعد وفاة زوجها.

تعتمد الأحداث الأساسية في مسلسل عملة نادرة على فكرة الميراث للمرأة في الصعيد، خاصة أنهّا لا ترث، ولكن نادرة تقف أمام تلك العادات والتقاليد، وتحاول الحفاظ على حق نجلها الرضيع.