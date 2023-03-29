بدء تطوير شارع «أبو سليمان» في الإسكندرية بتكلفة 20 مليون جنيه

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة بدء تنفيذ مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان بنطاق حي شرق، وذلك بعد استكمال وإدخال كافة المرافق بالشارع.

تكلفة تطوير المشروع

وقال «الشريف»، إن شارع أبو سليمان يُعد ضمن أحد أهم الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية للطرق 2022 / 2023 بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه، ويربط الشارع بين محور المحمودية حتى شارع مصطفى كامل بطول 2 كيلو متر وعرض 20 متر في الاتجاهين، ويخدم قطاع عريض من المواطنين، وذلك بعد معاناة أهالي المنطقة والتي دامت لسنوات وتأخر تطويره بسبب عدم وجود كل المرافق بالشارع من قبل.

وخلال ذلك التقي محافظ الإسكندرية بالمواطنين واستمع إليهم مُوضحًا أن الرصف تأخر بسبب الانتهاء من استكمال كل الموافق في الشارع، كما أثنى على المشاركة والخدمة المجتمعية السباقة التي تقوم بها كل الجهات المشاركة.

تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية

وشدد «الشريف»، على ضرورة رصف الشارع وإتمام الأعمال بأعلى كفاءة وطبقا للمواصفات والقياسات التي تم وضعها، مطالبا بإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، ليجد المواطن تطورا ملموسا، وتنتهي مشكلة الزحام بمنطقة سكنية هامة كون الشارع يربط بين شارعين من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.