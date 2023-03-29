محافظ القليوبية يشهد احتفالية اليوم السنوي للأزهر الشريف

شهد الحميد الهجان محافظ القليوبية، احتفالية أزهر القليوبية باليوم السنوي للأزهر الشريف، الذي يواكب تأسيس الجامع الأزهر في 7 رمضان 361 هجرية و 972 ميلادية بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب وفضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية بالقليوبية الأزهرية ومصطفى فرج رئيس هيئة الشبان المسلمين وعدد من قيادات الأزهر الشريف بالقليوبية وممثلي بيت العائلة المصرية والكنيسة.

فيلم تسجيلي عن تاريخ الأزهر الشريف في احتفالية القليوبية

شهدت احتفالية أزهر القليوبية كلمة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تبعها فيلما تسجيليا يحكي تاريخ الأزهر على مر العصور، ثم كلمة لمدير عام الوعظ ورئيس لجان الفتوى.

مكانة الأزهر الشريف جامعا وجامعة في مصر

وألقى محافظ القليوبية كلمة أكد فيها على مكانة الأزهر الشريف جامعا وجامعة في مصر وفي العالم العربي والإسلامي بأسره، حيث يعتبره المسلمون في جميع أنحاء العالم منارة الإسلام ومنبر الدين والعلم فقد لعب الأزهر الشريف دوراً مهماً عبر تاريخه الطويل في الحفاظ على الهوية الإسلامية و نشر منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والتعصب والإرهاب خاصة في ظل اختلاط المفاهيم وتعدد محاولات التضليل في الوقت الراهن.

وأضاف المحافظ أن للأزهر الشريف دورا عظيما في النهضة الفكرية على المستوى العربي والإسلامي وذلك من خلال تقديم کل أنواع الدعم العلمي والثقافي لطلابه من المصريين ومن الوافدين من جميع دول العالم الإسلامي سواء في العلوم الدينية أو العلوم الحديثة، كما يتيح الجامع الأزهر الفرصة لتبادل الثقافات والتجارب المختلفة بين الطلاب من جميع دول العالم الإسلامي، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص التواصل بين الشباب والاستفادة من تجارب الدول الأخرى مما يساعد على بناء شخصية الشباب بفكر منفتح على ثقافات العالم أجمع.

وأكد عبد الحميد الهجان، حرص محافظة القليوبية على التواصل والتعاون الدائم مع الإدارة المركزية للأزهر الشريف لدعمها في القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأمثل ومن أهم أمثلة هذا التعاون بيت العائلة المصرية الذي يعمل بجانب مؤسسات الدولة على حفظ القيم والدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على نسيج وطني واحد لأبناء مصر، حيث يجمع بيت العائلة علماء الأزهر الشريف وممثلي الطوائف المسيحية و تعقد اجتماعاته وندواته بصفة دورية بديوان عام المحافظة.

وأكد الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لأزهر القليوبية، أن الاحتفالية تعقد كل عام في هذا اليوم الذي يواكب تأسيس وافتتاح الجامع الأزهر أحد أهم معاقل العلم والعلماء وقبلة الطلاب، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف حرص على تطوير منظومته العلمية ومواكبة التطور العلمي في المناهج التي تدرس به.

إنشاء بيت العائلة المصرية

كما ألقى القمص إبراهيم فهمي ممثل بيت العائلة المصرية كلمة ذكر فيها أن إنشاء بيت العائلة المصرية، يجمع ممثلي الطوائف المسيحية وعلماء الأزهر في مصر وعددا من الخبراء بهدف الحفاظ على النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر

وعلى هامش الاحتفالية كرم محافظ القليوبية ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالقليوبية الفائزين بالمسابقة البحثية دور الأزهر في حفظ الدين والوطن وهم محمد إبراهيم محمد كمال وإبراهيم حسانين حسانين خاطر وميار عبد الستار عبد الستار وهناء كمال علي ووليد حامد معوض ومحمد إبراهيم عبد الراضي وهيام مصطفى السيد ومنال محمد أحمد .