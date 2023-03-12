رابط وخطوات تحديث بيانات المحفظين وأصحاب المكاتب الأهلية بـ«أزهر القليوبية»

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، إدارة شئون القرآن، فتح صفحة بوابة الأزهر الشريف لتحديث بيانات المحفظين وأصحاب المكاتب الأهلية على مستوى الجمهورية لمن لم يسجل بياناته، وذلك لمدة 10 أيام فقط، على أن تغلق 17 مارس الجاري.

موعد غلق باب تحديث بيانات محفظي القرآن بالقليوبية

وأوضح بيان منطقة القليوبية الأزهرية، ممثلة في إدارة شئون القرآن، أن التسجيل متاح من يوم 8 مارس الجاري ولمدة 10 أيام، على الرابط التالي من هـنـا.

وأكد بيان منطقة القليوبية الأزهرية، أن فتح التجديد الإلكتروني لتحديث بيانات محفظي القرآن والمكاتب الأهلية يأتي في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، تماشيًا مع رؤية مصر الرقمية 2030، حيث أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم خطوات تجديد تراخيص مكاتب التحفيظ التابعة لإشراف الأزهر الشريف بنظام إلكتروني على بوابة الأزهر الإلكترونية لمدة جديدة 10 أيام خلال شهر مارس الجاري.

خطوات التجديد الإلكتروني لبيانات المحفظين

وتتضمن خطوات تحديث البيانات لمحفظي القرآن والمكاتب الأهلية بالأزهر الشريف ما يلي:

- يقوم المحفظ بتحميل ملف (xlsx) المرفق، خلال المدة المذكورة.

- تسجيل بيانات الطلاب المُلحقين بمكتب التحفيظ، حتى يتسنى رفعه داخل طلب تجديد الترخيص، حيث لن يحفظ أي طلب تجديد دون رفع ملف بيانات الطلاب الملتحقين بالكتاب.

- يقوم المحفظ بتحديد موقع المكتب، من خلال فتح خدمات الموقع بالموبايل، أثناء التسجيل الإلكتروني على البوابة لتسهيل الوصول إليه لاحقًا.

- يقوم كل محفظ بالدخول للنظام الإلكتروني لتسجيل طلب تجديد التراخيص إلكترونيًّا على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي هــنـا، وذلك من خلال الرقم القومي ورقم السجل الخاص بالمكتب.

- يقوم المحفظ باستيفاء جميع البيانات الموجودة بالرابط وهي: الاسم رباعيًّا، الوظيفة وما يثبت ذلك (بطاقة الرقم القومي أو إقرار رسمي أو إفادة من جهة العمل)، واسم المكتب، ورقم السجل الخاص بالمكتب، وسنة النجاح، والعنوان كاملًا، ورقم التليفون.

- مواعيد العمل فترة واحدة صباحية من التاسعة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا، أو فترة واحدة مسائية من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة مساءً، أو فترتان يوم كامل من التاسعة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا ومن الثالثة عصرًا إلى السادسة مساءً.

- ألا تقل عدد الأيام عن ثلاثة، مع تسميتها داخل نموذج بيانات المكتب.

- طباعة استمارة تجديد الترخيص للعام 2023م من على بوابة الأزهر الإلكترونية، وكذا طباعة شيت بيانات التلاميذ الملحقين بالمكتب ورقيًّا لتسليمها لإدارة شئون القرآن بالمنطقة.

- إعداد أسطوانة مدمجة (سي دي) تحتوي على صورة من عقد المكتب إيجار أو تمليك.

- صورة للمكتب عليها اللافتة.

- صور القاعات.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمُحفظ.

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المكتب.

- صورة مؤهل صاحب المكتب.

- صورة مؤهل المحفظ.

- صور الرقم القومي للتلاميذ.

- صورة بطاقة الرقم القومي للعاملين بالمكتب مع بيان طبيعة عمل كل منهم بالمكتب.

- يكون (السي دي) به ملف فيه جميع هذه المستندات ويتم تسميتها بالرقم القومي للمُحفظ، وتكون جميع الصور داخل ملف PDF.

- تسليم المرفقات إلى إدارة شئون القرآن بمنطقة القليوبية الأزهرية في موعد غايته 17 مارس الجاري، ولن يلتفت إلى أي طلب يرد بعد هذا التاريخ ويعتبر طلب التجديد ملغيا.