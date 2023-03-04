أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: كتاب رباعيات الخيام غرق على متن سفينة تيتانيك

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن عمر الخيام شاعر كبير وعالم رياضيات شهير، وجده صالح الخيام، وكان هناك 3 شخصيات خطيرة في هذا الجيل منهم عمر الخيام ونظام الملك من قادة الدولة في آسيا الوسطى، والحسن الصباح مؤسس أحد المذاهب في الإسماعيلية، والـ 3 كانوا أصدقاء ولكن تفرقت بهم السبل وأصبح لكل منهم قصة مختلفة.

الشعر والقصائد

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى على فضائية الحياة، أن عمر الخيام ألف رباعيات الخيام التي تعد من الشعر والقصائد ومقسمة على 4 أبيات ومقاطع، مضيفا: «البعض بدأ يتابع الخيام بعدما غنت كوكب الشرق أم كلثوم قصائده، وفي لندن حينما ترجم ديوانه للإنجليزية تم إعداد نسخة فخمة جدا غير موجودة في العالم وزينوها بالزمرد والمرجان بأكثر من 1000 قطعة من القطع النادرة».

النسخة الفاخرة من رباعيات الخيام

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أن النسخة الفاخرة من رباعيات الخيام تتزين بأكثر من ألف قطعة من القطع الثمينة والمجوهرات، وتم طرح الكتاب للبيع كأغلى كتاب في العالم والتاريخ، وتحديدا في أمريكا، ولكنه لم يحقق مبيعات وعاد مرة أخرى على سفينة عائدة من أمريكا، واضطر المسؤولون عن الكتاب إلى ركوب سفينة تيتانيك الشهيرة في العودة إلى أن وقع الحاث الشهير.